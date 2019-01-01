Поликлиники Пермского края возобновят приёмы пациентов и подготовку к госпитализации Поделиться Поделиться Твитнуть

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова в рамках заседания оперштаба по противодействию распространению коронавируса сообщила о том, что поликлиники возбновляют приём граждан с 22 июня.

В частности, поликлиники смогут выдавать справки выпускникам школ, проводить осмотры детей в возрасте до одного года, а также обследовать детей перед плановыми госпитализациями.

Госпитализации в регионе начнутся с 1 июля.

Кроме того, с 22 июня возобновляются приёмы стоматологов и других узких специалистов. Но врачи будут осуществлять приёмы с перерывами на обработку кабинетов, поэтому в сутки врачи будут принимать меньше пациентов, чем это было до введения режима самоизоляции.

Посещение учреждений здравоохранения разрешено только в маске и перчатках.

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