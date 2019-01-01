Краевой оперштаб может разрешить пермякам бронь турпутёвок Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках заседания оперштаба по предотвращению распространению коронавируса зампред правительства пермского края Антон Клепиков предложил принять послабления для турагентств. В частности, таким компаниям предлагается разрешить выход в офисы по одному сотруднику для дистанционных расчётов с клиентами и бронирования туристических путёвок с поездкой после 1 сентября.

Члены штаба усомнились в том, что туристические мероприятия будут разрешены уже осенью. «Уверенности на этот счёт ни у кого нет», — подтвердил Клепиков.

Тем не менее, оперштаб рассмотрит данное предложение и если оно будет согласовано другими членами штаба, соотвествуюие изменения будут приняты в течение одного-двух дней.









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