Мария Сыропятова В Перми разыграют места под размещение киосков, павильонов и вендинга Поделиться Поделиться Твитнуть

На торговой площадке администрации Перми размещены объявления о проведении двух аукционов на размещение объектов нестационарной торговли (НТО). В общей сложности 21 июля и 4 августа городские власти разыграют 67 мест.

В большинстве (33) мест планируют разместить вендинговые аппараты по продаже питьевой воды. Павильоны предполагается разместить в 17 местах: пять с овощами и фруктами, четыре с хлебом, три с рыбой, два с общественным питанием, а также по одному с непродовольственными товарами, мясом и молоком.

Договоры на места под киоски могут быть заключены в 16 местах: по четыре с печатью и с овощами и фруктами, по два с хлебом и непродовольственными товарами, а также по одному под торговлю мясом, молоком, мороженым и общественное питание. Кроме того, ещё одну палатку под овощи и фрукты в администрации Перми планируют разместить в посёлке Новые Ляды.

Напомним , что ранее городские власти объявили о проведении аукционов на размещение 120 объектов нестационарной торговли, большинство из них — под палатки и лотки.

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