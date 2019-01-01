На открытие музея баскетбола в Перми собрано уже 140 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский БК «Парма» до конца июня продлил сбор средств на открытие музея баскетбола. По состоянию на 15 июня собрано 140 тыс. руб. из необходимых 500 тыс. руб.

Напомним, сбор средств идёт на краудфандинговой площадке Planeta. За каждое пожертвование клуб готов выдать подарок: от экскурсии за пожертвование в 300 руб. до комплекта игровой формы сборной России за взнос в 50 тыс. руб.

Открытие музея в УДС «Молот» приурочено к 25-летию пермского баскетбольного клуба «Урал-Грейт».

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