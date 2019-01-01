В Пермском крае — ещё 68 случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае зафиксировано ещё 68 случаев заражения коронавирусом. Из них 35 человек проходят лечение в больницах, 31 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2755. Ежесуточный прирост больных составил 2,5% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 14 июня — 1,12). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений — для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Из 66 новых инфицированных — 28 мужчин, 35 женщин, 3 ребёнка (3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 25 человек, 23 человека в возрасте 45—65, 15 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц — под наблюдением специалистов.

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