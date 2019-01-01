В Пермском крае скончались пять пациентов, заражённых COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшие сутки в Пермском крае скончались пять пациентов, заражённых коронавирусом. Четверо из них скончались именно от COVID-19: это мужчины 59 и 27 лет и две женщины 68 и 44 лет. Кроме того, женщина 78 лет, заражённая коронавирусом, скончалась от онкологического заболевания.

Всего с начала эпидемии в Пермском крае зафиксировано 47 летальных исходов пациентов от COVID-19. Ещё 42 случая смерти инфицированных — не от COVID-19.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.