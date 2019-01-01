Депутат Пермской гордумы Владимир Плотников заболел коронавирусом Ранее вирусом заразился депутат Александр Филиппов Поделиться Поделиться Твитнуть

Владимир Плотников

Константин Долгановский

Депутат Пермской городской думы Владимир Плотников подтвердил пресс-службе думы, что заразился коронавирусом.

Отметим, что Владимир Плотников стал вторым депутатом гордумы Перми, у которого диагностировали коронавирус. Ранее коронавирус выявили также у Александра Филиппова.

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