От коронавируса в Пермском крае выздоровели ещё 23 пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписаны ещё 23 пациента, проходивших лечение от коронавируса. Общее число оправившихся от COVID-19 составило 1543.

Под наблюдением специалистов остаются 2803 жителя Пермского края.

Напомним, на утро 15 июня в Прикамья выявлено 2687 случаев заболевания коронавирусом в 43 территориях региона.

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