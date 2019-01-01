В Перми вырастут тарифы на коммунальные услуги Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермяков ожидает новое повышение цен на коммунальные услуги. Новые тарифы на услуги ЖКХ вступят в силу с 1 июля, сообщает «Рифей-Пермь».

Электричество для квартир с газовыми плитами подорожает до 4,25 руб. за 1 кВтч, для домов с электроплитами — до 3,10 руб./кВтч.

Отопление в Перми подорожает на 2,7—5%. Стоимость одной ГгКл от «Пермской сетевой компании» вырастет до 2025,85 руб., ОСП «Котельные» — до 2025,85 руб., «Т Плюс» — до 1322,26 руб. для микрорайона Заостровка и до 1461,48 руб. для остальных районов.

Цены на горячее водоснабжение в столице Пермского края вырастут на 3% — до 167,15 руб. за кубометр, тарифы на холодную воду не изменятся.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.