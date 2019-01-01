В Дзержинском районе Перми пройдёт отключение воды Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми 16 июня без холодного водоснабжения останутся 15 домов. Отключение воды пройдёт в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщает ВЕТТА.

Из-за плановых ремонтных работ с 9:00 до 13:00 воду отключат в домах по адресам: ул. Маяковского, 33/1, 33/2, 33/3, 33а, 37/2, 37/3, 41б; ул. Сергея Есенина, 11, 13, 3/4, 5, 5/2, 7, 9; Старый переулок, 27.

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