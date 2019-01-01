В Пермском крае за сутки — 107 заражённых коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено ещё 107 заражённых коронавирусом. Об это сообщает оперативный штаб. Таким образом, всего с начала эпидемии в Прикамье инфекция была выявлена у 2687 человек. Из них 521 проходят лечение в больнице, ещё 562 — на дому.

Из 105 новых инфицированных — 42 мужчины, 54 женщины, 9 детей (3 мальчика и 6 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 19 человек, 42 человека в возрасте 45—65, 35 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц — под наблюдением специалистов.

Также за сутки скончались два человека, инфицированных коронавирусом. У пациентов 74 и 78 лет он был обнаружен посмертно и стал основной причиной летального исхода.

Сегодня на резкий прирост выявленных случаев заражения повлиял очаг в филиале ГБУ ПК «Пермский ГПЦ» в Добрянском ГО. Напомним, что в настоящее время в учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. По предписанию Роспотребнадзора филиал временно прекратил приём и выписку пациентов.





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