От коронавируса выздоровели ещё 17 жителей Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшие сутки из медучреждений Прикамья выписали ещё 17 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число оправившихся от COVID-19 составило 1520.

Под наблюдением специалистов остаются 2641 житель Пермского края.

Напомним, на утро 14 июня в Прикамья выявлено 2580 случаев заболевания коронавирусом.

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