Сергей Данилов МЧС предупреждает жителей края о возможных заморозках до -2° Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевое управление МЧС предупреждает жителей Прикамья о заморозках на территории региона. По прогнозу синоптиков, ночью 14 июня в крае ожидаются местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-2°.

В МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и требования пожарной безопасности. Также рекомендуют укрывать посевы.

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