Сергей Данилов В Прикамье выявлены 74 новых случая заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 74 новых случая заражения COVID-19: 45 человек проходят лечение в больницах, 28 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей, один случай зафиксирован посмертно.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2580. Ежесуточный прирост больных составил 3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,22 (на 12 июня — 1,27). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений — для второго этапа он должен быть меньше 0,8.



Из 73 новых инфицированных — 30 мужчин, 39 женщин, 4 ребенка (4 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 17 человек, 44 человека в возрасте 45—65, восемь человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц — под наблюдением специалистов, сообщают в Роспотребнадзоре.

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