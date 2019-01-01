Сергей Данилов За сутки от коронавируса выздоровели ещё 37 жителей Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшие сутки из медучреждений Прикамья выписали ещё 37 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число оправившихся от COVID-19 составило 1503.

Под наблюдением специалистов остаются 2639 жителей Пермского края.

Напомним, на утро 13 июня в Прикамья выявлено 2506 случаев заболевания коронавирусом в 43 территориях региона.

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