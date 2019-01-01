Дмитрий Енцов журналист Количество инфицированных COVID-19 жителей Прикамья превысило 2,5 тыс. За сутки инфекция подтвердилась у 72 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По информации управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 72 новых случая коронавируса. Это один из самых массовых суточных показателей в регионе с начала пандемии.

Из новых пациентов — 41 женщина, 30 мужчин, один ребёнок.

Таким образом, на данный момент общее количество инфицированных за всё время в регионе составляет 2506 человек: 964 человека проходят лечение (из них больше половины — 498 человек — лечатся в домашних условиях), 1466 (+22 за сутки) выздоровели, 76 (+2) скончались.

Среди всех инфицированных — 312 (+8) медработников

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости в регионе составил 96,4 на 100 тыс. населения (77-е место среди субъектов РФ).

Коэффициент заражаемости за сутки в Прикамье составил 1,27 (то есть один инфицированный в среднем заражает 1,27 человека).

Подозрение на инфекцию зафиксировано у 152 человек.

2942 (+274) человека находятся на домашнем карантине по причине возвращения из-за границы или контактов с инфицированными.

За последние сутки в России подтверждены 8987 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего в стране за всё время зарегистрировано 511 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6715 (+183) летальных исходов, выздоровели 269 370 (+8220) человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.