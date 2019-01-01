Дмитрий Енцов журналист В выходные отключат воду в 21 доме центральной части Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации «Новогора-Прикамье», из-за ремонтных работ в нынешние выходные отключат воду в 21 доме центральной и приближенной к центру части Перми.

В частности, в субботу, 13 июня, с 9 утра до 17:30 вечера планируется отключение по адресам:

- ул. Ленина, 81, 85; Петропавловская, 109, 111, 80, 82, 84; Толмачёва, 18; Хохрякова, 25;

С 14:30 до 19 часов — по адресам:

- ул. Т. Барамзиной, 44, 48, 52; Папанинцев, 16, 18, 19, 3, 8; Энгельса, 1.

В воскресенье, 14 июня, с 9:30 до 19 часов — по адресам:

- ул. П. Осипенко, 56, 57, 59.

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