Дмитрий Енцов журналист В выходные в Перми похолодает Поделиться Поделиться Твитнуть

В длинные праздничные выходные, с 12 по 14 июня, в Перми ожидается небольшое похолодание.

Так, по данным Гидрометцентра РФ, в День города, 12 июня, воздух прогреется до +20°, но с большой вероятностью осадков.

В субботу и воскресенье температура воздуха днём понизится до +16°. Ночная же температура опустится до +6°. При этом оба дня дождей не ожидается.

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