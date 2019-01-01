Оправдательный приговор Александру Макарову оставлен в силе Поделиться Поделиться Твитнуть

Валерий Мазанов

Сегодня, 11 июля коллегия Пермского краевого суда рассмотрела представление прокуратуры на приговор Ленинского суда о полном оправдании предпринимателя, директора компании «ЭКАТ» Александра Макарова.

Прокуратура настаивала на дополнительной экспертизе, возвращении дела на новое рассмотрение. Сторона защиты, напротив, указала, что все доказательства и показания свидетелей рассмотрены судом первой инстанции всесторонне и очень глубоко. Дополнительного разбирательства не требуется, говорили Александр Макаров и его адвокат Аркадий Иванов. В результате приговор первой инстанции оставлен в силе.

Напомним, Макаров обвинялся в причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), присвоении и растрате (ст. 160) и легализации (отмывании) денежных средств (ст. 174). Также ранее ему предъявляли обвинения по ст. 201 (злоупотребление полномочиями), однако в ходе судебного процесса прокурор отказался от этого обвинения.

По версии следствия, в 2007 году ЗАО «ЭКАТ» получило финансирование своих разработок от инвестиционного венчурного фонда, пайщиками которого были частные лица и фонд содействия развитию венчурных инвестиций. В уставный капитал «ЭКАТа» вошла УК «Альянс Инвестиции», которая получила около 75% акций «ЭКАТа». В 2014 году у ОАО «Альянс Инвестиции» закончился срок реализации проекта, и оно было обязано выйти из проекта. На свободном рынке на 75% акций ЗАО «ЭКАТ» покупателей не нашлось, и ценные бумаги было предложено выкупить Александру Макарову, который заплатил за акции 6 млн руб., определённых экспертной оценкой.

По логике следователей, если пакет куплен дешевле, чем была в своё время сумма венчурных инвестиций, бюджету и пайщикам фонда был нанесён значительный ущерб. Хотя ранее министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, сам венчурный фонд, управляющая компании и регулятор (Центробанк) неоднократно подтверждали законность сделки по приобретению пакета акций Макаровым. Прокуратура утверждала, что Александр Макаров в 2014 году умышленно исказил отчётность своей компании для того, чтобы занизить рыночную стоимость акций.

Также прокуратура полагала, что у Макарова не было средств для выкупа акций, поэтому нужные деньги он якобы «отмыл».





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