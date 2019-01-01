Валерий Мазанов Александр Макаров полностью оправдан Обвинение просило для предпринимателя 6 лет колонии и 800 тыс. руб. штрафа Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 26 февраля, Ленинский суд вынес решение, по которому с генерального директора инновационной компании «ЭКАТ» Александра Макарова были сняты все обвинения. Макаров полностью оправдан и получил право на реабилитацию, в том числе — на возмещение материального и морального вреда, причинённого уголовным преследованием.

Ранее прокурор запросил для Александра Макарова (по совокупности трёх статей) наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб. Однако суд критично отнёсся к содержанию обвинения и показаниям свидетелей, указав, что они опровергаются документами и показаниями свидетелей защиты. Не усмотрел суд и других правонарушений в действиях Александра Макарова и полностью оправдал его по всем статьям обвинения.

Судья Наталья Гонштейн покинула зал судебных заседаний под громкие аплодисменты всех присутствовавших.

Добавим: по статистике, оправдательными приговорами в России заканчивается всего менее 0,3% всех судебных решений.

Напомним, Макаров обвинялся в причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), присвоении и растрате (ст. 160) и легализации (отмывании) денежных средств (ст. 174). Также ранее ему предъявляли обвинения по ст. 201 (злоупотребление полномочиями), однако в ходе судебного процесса прокурор отказался от этого обвинения.

В основе истории обвинения лежали события 2007—2014 годов. В 2007 году ЗАО «ЭКАТ» получило финансирование своих разработок от инвестиционного венчурного фонда, пайщиками которого были частные лица и фонд содействия развитию венчурных инвестиций (учреждён правительством Пермской области). По условиям этого финансирования в уставный капитал «ЭКАТа» вошла специально выбранная фондом для этой цели управляющая компания «Альянс Инвестиции», которая получила около 75% акций «ЭКАТа». В 2014 году у ОАО «Альянс Инвестиции» закончился срок реализации проекта, и оно было обязано выйти из проекта. На свободном рынке на 75% акций ЗАО «ЭКАТ» покупателей не нашлось, и ценные бумаги было предложено выкупить Александру Макарову.

Согласно экспертной оценке Пермской торгово-промышленной палаты, рыночная стоимость пакета акций на тот момент составляла чуть более 6 млн руб. За эту сумму Макаров и приобрёл пакет. Эта сделка легла в основу уголовного дела, возбуждённого ещё в апреле 2016 года. По логике следователей, если пакет куплен дешевле, чем была в своё время сумма венчурных инвестиций, бюджету и пайщикам фонда был нанесён значительный ущерб. Хотя ранее министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, сам венчурный фонд, управляющая компании и регулятор (Центробанк) неоднократно подтверждали законность сделки по приобретению пакета акций Макаровым.

Прокуратура утверждала, что Александр Макаров в 2014 году умышленно исказил отчётность своей компании для того, чтобы занизить рыночную стоимость акций.

Также прокуратура полагала, что у самого Макарова на тот момент не было средств для выкупа акций. Сопоставив некоторые финансовые операции «ЭКАТа» в тот момент с фактом появления затем необходимой суммы на выкуп, прокуратура и делает вывод о том, что руководитель «ЭКАТа» занимался «отмыванием», обвиняя его по ст. 174 .

В основе обвинения, помимо документации, фигурировала внутренняя переписка Александра Макарова с сотрудниками, а также показания свидетелей, основными из которых стали бывший финансовый директор «ЭКАТа» Анастасия Стрекаловская и бывший директор по развитию Константин Фиминых. Именно они сыграли ключевую роль в обвинении Макарова.



