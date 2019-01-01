Прокуратура просит для Александра Макарова шесть лет колонии Руководителя инновационного предприятия обвиняют в отмывании денег Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 13 января в Ленинском районном суде продолжилось слушание резонансного уголовного дела в отношении Александра Макарова. Руководитель пермского инновационного предприятия «ЭКАТ» обвиняется в причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), присвоении и растрате (ст. 160) и легализации (отмывании) денежных средств (ст. 174).

Судебное заседание было посвящено выступлению гособвинителя, который зачитывал обвинительное заключение. По сути, прокурор подробно описывал версию якобы совершённого Макаровым преступления, уже не раз звучавшего в материалах следствия и суда.

Напомним, в 2007 году ЗАО «ЭКАТ» получило финансирование своих разработок от инвестиционного венчурного фонда, пайщиками которого были частные лица и фонд содействия развитию венчурных инвестиций (учреждён правительством Пермской области). По условиям этого финансирования в уставный капитал «ЭКАТа» вошла специально выбранная фондом для этой цели управляющая компания «Альянс Инвестиции», которая получила около 75% акций «ЭКАТа». В 2014 году у ОАО «Альянс Инвестиции» закончился срок реализации проекта, и оно было обязано выйти из проекта. На свободном рынке на 75% акций ЗАО «ЭКАТ» покупателей на рынке не нашлось, и ценные бумаги было предложено выкупить Александру Макарову.

Согласно экспертной оценке Пермской торгово-промышленной палаты, рыночная стоимость пакета акций на тот момент составляла чуть более 6 млн руб. За эту сумму Макаров и приобрёл пакет. Эта сделка и легла в основу уголовного дела, возбуждённого ещё в апреле 2016 года. По логике следователей, если пакет куплен дешевле, чем была в своё время сумма венчурных инвестиций, бюджету и пайщикам фонда был нанесён значительный ущерб. Хотя ранее министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, сам венчурный фонд, управляющая компании и регулятор (Центробанк) неоднократно подтверждали законность сделки по приобретению пакета акций Макаровым.

Прокуратура утверждает, что Александр Макаров в 2014 году умышленно исказил отчётность своей компании для того, чтобы занизить рыночную стоимость акций. Также в своём выступлении прокурор подробно остановился на том, что у самого Макарова на тот момент не было средств для выкупа акций. Сопоставив некоторые финансовые операции «ЭКАТа» в тот момент с фактом появления затем необходимой суммы на выкуп, прокуратура и делает вывод на том, что руководитель «ЭКАТа» занимался «отмыванием».

В основе обвинения, помимо документации, фигурировала внутренняя переписка Александра Макарова с сотрудниками, а также показания свидетелей, основным из которых стала Анастасия Стрекаловская, бывший финансовый директор «ЭКАТа». Именно она сыграла ключевую роль в обвинении Макарова в легализации средств компании, поскольку из её показаний следовало, что все действия по выводу средств из компании она осуществляла по требованию руководителя — то есть самого Александра Макарова.

В то же время адвокат обвиняемого Аркадий Иванов напоминает, что имеются вступившие в силу судебные решения, согласно которым была доказана вина Анастасии Стрекаловской в растрате средств компании, а также подделки документов, в том числе подписей Александра Макарова. Но в обвинении 13 января эти факты отражения не нашли.

Что же касается переписки, которую цитировал прокурор, то защита Александра Макарова не раз заявляла сомнения в её достоверности. В судебном заседании прокурор цитировал выдержки из неё как якобы переписку 2014 года. Но переписка, которая была принесена следователю, датирована 2017 годом, что подтверждается письмом следователя. Изъятие носителя, на который ссылается прокурор в обвинении, происходило в присутствии понятых. В ходе суда понятые говорили о том, что носители информации были принесены сотрудниками полиции из машины. Однако в судебном заседании судья по ходатайству прокурора отказалась исследовать вещественные доказательства, в том числе связанные с перепиской. Это сделало невозможным сопоставление дат происхождения этих электронных документов. В то же время специалист, выступавший в суде, подтвердил, насколько легко подделать такую переписку.

Как подчёркивает Аркадий Иванов, также из обвинительного заключения по-прежнему не понятно — какой конкретно ущерб и кому именно из пайщиков якобы нанёс Александр Макаров. Остался без ответа и вопрос, как вообще он мог нанести им ущерб, ведь «ЭКАТ» не имел никаких договорных отношений с пайщиками и бюджетом. Все действия «ЭКАТа» после получения компанией венчурных инвестиций контролировала УК «Альянс Инвестиции», а пайщики венчурного фонда даже не знали, в какие предприятия размещаются средства.

Аргументируя существование ущерба из-за сделки по выкупу Александром Макаровым акций, прокурор привёл в пример другого получателя средств венчурного фонда — компанию «Сателлит Инновация». Её акции продались с хорошей прибылью: вложив в фирму 8 млн руб., фонд выручил затем 44 млн руб. Однако есть и обратный пример в рамках всё того же проекта венчурных инвестиций — ООО «Национальный Мониторинговый Центр». За долю в 75% эта фирма получила от венчурного фонда 46,5 млн. Впоследствии этот пакет был продан всего за 30 тыс. руб. Но та сделка почему-то не заинтересовала правоохранительные органы.

В итоге прокурор запросил для Александра Макарова (по совокупности трёх статей) наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб.

«Сегодня в речи прокурора так и не услышал: кто конкретно и на какую конкретную сумму пострадал. Мне запросили шесть лет — в полтора раза больше, чем Петру Пьянкову из «Стратегии» (четыре года), где ущерба — на миллиарды рублей и тысячи пострадавших пенсионеров», — так прокомментировал позицию прокуратуры сам Александр Макаров.

Речь прокурора длилась час. В ней фигурировало множество документов, цифр и показаний свидетелей. Подсудимый и его адвокат попросили у судьи Натальи Гонштейн неделю на подготовку ответа в рамках продолжения прений. Как отметил Аркадий Иванов, это «ровно вдвое меньше времени, чем было у прокуратуры для подготовки обвинительного заключения». Однако судья сочла, что защите достаточно суток.

Таким образом, выступление защиты Александра Макарова состоится завтра, 14 января в 10:00.