В больницу Березников госпитализированы 19 граждан Туркменистана с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

На лечение от коронавируса в краевую больницу им. Вагнера поступили 19 человек из Губахи. Это граждане Туркменистана, которые работают и проживают в Губахе. 10 июня они были доставлены машинами скорой помощи в краевую больницу в Березниках.

Всего на 11 июня лечение от COVID-19 в инфекционном отделении проходят 46 человек.



Напомним, всего в Пермском крае коронавирусом заразились около 2,5 тыс. человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.