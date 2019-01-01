Дмитрий Енцов журналист За сутки COVID-19 подтверждён у 74 жителей Пермского края Общее число инфицированных жителей региона превысило 2,4 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 74 новых случая коронавируса. Это второй по «массовости» показатель в регионе за всё время. Напомним, рекорд (93 случая) установлен накануне — 10 июня.

Из новых инфицированных — 29 мужчин, 36 женщин, девять детей.

Таким образом, на данный момент общее количество инфицированных за всё время в регионе составляет 2434 человека: 916 человек проходят лечение (при этом большинство — 490 человек — проходят лечение в домашних условиях, так как у них не проявляются симптомы), 1442 (+76 за сутки) выздоровели, 74 (+2) скончались.

Больше всего инфицированных за всё время жителей региона — в Перми (1647 случаев), далее следуют Октябрьский городской округ (116), Пермский район (113), Чусовой (70), Краснокамск (50), Березники (45), Чайковский (25), Добрянка (24), Чернушка (21), Суксун (18), Кунгур (18), Бардымский муниципальный округ (18). Всего хотя бы один случай за всё время зафиксирован в 43 территориях Пермского края (не охвачены вирусом лишь четыре территории региона).

Среди всех инфицированных — 304 (+13) медработников

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости в регионе составил 93,6 на 100 тыс. населения (78-е место среди субъектов РФ).

По количеству инфицированных в регионах России за всё время Пермский край находится на 50-м месте.

Коэффициент заражаемости за сутки в Прикамье составил 1,33 (то есть один инфицированный в среднем заражает 1,33 человека).

Подозрение на инфекцию зафиксировано у 150 человек.

3416 (+274) человек находятся на домашнем карантине по причине возвращения из-за границы или контактов с инфицированными.

За последние сутки в России подтверждены 8779 новых случая коронавируса в 84 регионах. Всего в стране за всё время зарегистрировано 502 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6532 (+174) летальных исхода, выздоровели 261 150 (+8367) человек.

Среди стран мира по общему количеству заражённых Россия расположилась на 3-м месте, по динамике новых инфицированных — на 3-м месте.

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