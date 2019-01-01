Дмитрий Енцов журналист В Кунгурском районе из-за пьяного водителя перевернулся грузовик с кислотой Поделиться Поделиться Твитнуть

На 55-м км трассы Пермь — Екатеринбург в Кунгурском районе 10 июня произошло ДТП, в результате которого в кювет опрокинулся грузовик DAF, перевозивший 48 контейнеров с 40%-й фтористоводородной кислотой.

Как отметили в администрации района, на проезжую часть вылилось содержимое двух ёмкостей. В результате площадь поражения составила 150 кв. м. При этом сам 60-летний водитель был нетрезв и получил ожог ступней.

Участок был оцеплен, и к утру 11 июня вся площадь розлива была обработана реагентами и засыпана содой.

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