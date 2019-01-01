Дмитрий Енцов журналист За сутки в Прикамье зафиксированы два летальных случая, связанных с COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки на территории региона зарегистрированы два летальных случая с пациентами, у которых был диагностирован коронавирус.

Непосредственно от инфекции скончалась 91-летняя пациентка, от инсульта скончался инфицированный 70-летний мужчина.

Таким образом, за всё время количество летальных исходов пациентов с коронавирусом составляет в регионе 74 случая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.