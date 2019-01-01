Дмитрий Енцов журналист Потенциал жилищного строительства в Перми составляет 8,8 млн кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми проанализировал потенциал городских территорий для жилищного строительства. По итогам исследования специалисты департамента пришли к выводу, что ёмкость потенциального строительства может составить 8,8 млн кв. м.

«Данный показатель включает в себя абсолютно все площадки, которые могут быть использованы для строительства многоквартирных жилых домов. В том числе участки, не соответствующие документам градостроительного проектирования, неосвоенные площадки, территории, занятые аварийным жильём, промышленные зоны и много другое», — отметили в департаменте.

Из всех потенциальных территорий наибольшей ёмкостью обладают участки, занятые аварийным жильём, — на них теоретически можно построить 1,9 млн кв. м нового жилья. Ещё 607,8 тыс. кв. м жилья можно возвести за счёт комплексного развития территории.

В качестве в качестве перспективных площадок под комплексное развитие департамент рассматривает территорию, ограниченную ул. Куйбышева, Солдатова и Яблочкова, а также территорию «Рязанского промузла».

Ольга Немирова, заместитель главы администрации Перми:

— Сегодня определён ряд площадок, которые можно реализовать через механизм застроенных территорий. Речь идёт о микрорайонах Акулова, Водники, части территорий Закамска и Гайвы. Мы обсудили перспективы развития этих площадок с представителями строительных компаний, чтобы выбрать наиболее интересные и простые с точки зрения освоения участки. Договорились, что до конца июня 2020 года застройщики предоставят в адрес департамента свои предложения по формированию и развитию территорий, параметрам строительства, границам участков.

Первые торги на заключение договоров по развитию застроенных территорий могут быть организованы в 2021 году.

Напомним, вопрос о вовлечении новых территорий под застройку обсуждался на недавней встрече застройщиков с врио губернатора Дмитрием Махониным. На встрече было решено, что горадминистрация проведёт анализ всех участков, которые потенциально можно отдать под многоквартирную застройку.

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