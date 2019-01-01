Дмитрий Енцов журналист Земельный вопрос объединил Состоялась первая общая встреча Дмитрия Махонина с пермскими застройщиками Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Перми состоялась первая массовая встреча застройщиков и девелоперов с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным. В ней приняли участие руководители всех крупнейших региональных предприятий отрасли. В частности, собственник холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, гендиректор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин, гендиректор АО «СтройПанельКомплект» Виктор Суетин, гендиректор ГК «Кортрос» Станислав Киселёв, гендиректор АО «Кортрос-Пермь» Николай Зуев, генеральный директор ООО «ПАН Сити Групп» Андрей Полуянов, гендиректор ООО «Орсо Групп» Михаил Бесфамильный, вице-президент корпорации «Девелопмент-Юг» Алексей Востриков, управляющий ГСК «Мегаполис» Леонид Крепак, гендиректор АО «Пермглавснаб» Владимир Занин, исполнительный директор ООО «Талан-Пермь» Марина Коноплёва.

Михаил Бесфамильный рассказал «Новому компаньону», что за два часа встречи были подняты основные вопросы, которые волнуют застройщиков.

В частности, участники отрасли посетовали, что при строительстве социальных объектов (школы, детсады, социальное жильё и так далее) заказчики предъявляют низкую сметную стоимость работ.

«Именно поэтому нормальные компании не стремятся строить «социалку», — пояснил Михаил Бесфамильный. Поэтому как вариант решения проблемы — нужно выстраивать сметы с более объективными ценами.

Кроме того, застройщики подняли вопрос о том, что в отношениях с горадминистрацией наблюдается проблема в большом количестве отказов в разрешениях на строительство.

«Процент отказов больше 50% — это ненормально», — отметил Михаил Бесфамильный.

Затронули застройщики и чуть ли не самый обсуждаемый вопрос последних месяцев — ограничения по плотности и высотности для Перми и наложенные на строительную отрасль обязательства по строительству (или финансированию) социальной инфраструктуры, если бизнес намерен нарушить ограничения.

Михаил Бесфамильный отметил, что Дмитрию Махонину было озвучено, что ограничения по высотности ухудшают качество проектов. Кроме того, это приведёт к увеличению «пятна застройки». Плюс, это никак не снижает себестоимость, а «социальная выплата» за соцобъекты (примерно по 4 тыс. руб. за 1 кв. м) ляжет на конечного покупателя.

Также предметом обсуждения стал земельный вопрос. А именно — застройщики неоднократно жаловались на то, что в Перми очень мало земельных участков, выставляемых на аукционы под строительство многоквартирного жилья.

Например, в Перми среди пяти проведённых в этом году аукционов не было лотов, относящихся к строительству многоквартирного жилья (на них было выставлено 29 участков).

На ближайшие месяцы администрация Перми пока запланировала организовать аукцион лишь по одному земельному участку, предназначенному под строительство многоквартирного жилья, — участок по адресу ул. Фрезеровщиков, 67а.

А за последние полгода под многоквартирное строительство было выставлено всего два участка — на ул. Горького, 10 и Инженерной, 36.

По логике застройщиков и девелоперов, если ситуация такая ситуация сохранится, то начнётся проблема с возведением новых многоквартирных домов в городе, а значит, с реализацией майских указов Владимира Путина по массовому строительству доступного жилья.

Кроме того, девелоперы посетовали, что в городе «не работает программа развития застроенных территорий», и присутствовавший на встрече глава Перми Дмитрий Самойлов якобы обещал этот вопрос сдвинуть с места.

«На встрече обозначено, что министерство строительства сформирует базу данных по земельным участкам, которые могут быть вовлечены под строительство многоквартирных домов в Перми. Что касается края, то разговор шёл о строительстве в муниципалитетах с целью остановить миграционные оттоки оттуда», — пояснил «Новому компаньону» советник губернатора по вопросам строительства, депутат Законодательного собрания Пермского края Павел Черепанов.

По его словам, краевые власти заинтересованы в том, чтобы активно вовлекались территории с ветхим и аварийным жильём, с будущей заменой на новое.

По словам застройщиков, строить вне Перми многоквартирное жильё не имеет экономического смысла, так как оно просто не будет пользоваться массовым спросом, краевые власти заинтересованы в малоэтажном строительстве (дома по три-четыре этажа). При этом, как отметил советник губернатора, прорабатывается программа застройки в муниципалитетах на пять лет вперёд.

«Под расселение ветхого и аварийного жилья на этот год предусмотрено порядка 2 млрд руб., на следующий — примерно 6 млрд руб. А на пять лет — 20 млрд руб.», — отметил Павел Черепанов.

По словам участников мероприятия, каких-то конкретных решений на встрече принято не было.

«Краевые власти обещали обдумать предложения застройщиков. По крайней мере, на первой встрече с губернатором получился диалог, это уже можно назвать позитивным итогом», — резюмировал Михаил Бесфамильный.

По словам Павла Черепанова, участники договорились о регулярности подобных мероприятий, как вариант — раз в квартал.

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