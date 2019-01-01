Дмитрий Енцов журналист Корпус краевой детской больницы перепрофилирован для лечения коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Соматический корпус Пермской краевой детской клинической больницы перепрофилирован для лечения детей с коронавирусом. Об этом сообщили в региональном минздраве.

В корпусе развёрнут стационар на 126 коек. Сейчас на лечении находятся 17 детей. Штат стационара составляет 26 врачей и 23 медсестры.

Дети с коронавирусом также проходят лечение в отделениях Пермской краевой инфекционной больницы и в краевой березниковской больнице им. Вагнера.

За всё время в регионе коронавирус диагностирован у 150 детей в возрасте до 14 лет.

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