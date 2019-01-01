В Пермском крае в ДТП с мотоциклами погибли уже четыре человека Поделиться Поделиться Твитнуть

На территории Пермского края с начала сезона произошло 57 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов, скутеров и квадроциклов. В этих ДТП погибли четыре человека, ещё 54 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает ВЕТТА.

Напомним, по итогам 2019 года, в Перми к ответственности привлечены 3419 водителей с признаками опьянения. Это в два раза больше, чем в 2018 году (тогда привлечены 1762 водителя). При этом общее количество ДТП за год сократилось: 1391 в 2019 году против 1486 в 2018 году. Но увеличилось количество погибших: 44 человека в прошлом году против 42 в 2018 году.





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