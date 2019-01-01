Пермское УФАС проверит обоснованность субсидии ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление ФАС по Пермскому краю получило заявления ООО «БМ» и ООО «СК Кама» с просьбой провести проверку обоснованности предоставления субсидии в размере 47,5 млн руб. ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь».

Напомним, субсидия выделяется для возмещения недополученных доходов в связи с приостановлением деятельности спорткомплекса, связанным с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Пермском крае. Рассмотрение соответствующего законопроекта назначено на 11 июня.

Руководители бассейнов «БМ» и «Кама» не согласны с тем, что краевые власти выделили для помощи только один бассейн, хотя работу из-за эпидемии приостановили все. Заявители считают, что предоставление субсидии ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» является преференцией органа государственной власти субъекта РФ хозяйствующему субъекту и может привести к ограничению конкуренции на рынке физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

УФАС по Пермскому краю планирует получить ответ от правительства Пермского края на запрос к 23 июня 2020 года.

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