Наталья Тимофеева журналист Деньги на строительство аквапарка потратят на зарплату сотрудников СК «Олимпия-Пермь» Из-за коронавируса власти Прикамья решили перераспределить средства с забуксовавших проектов на господдержку подведомственных организаций Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава региона Дмитрий Махонин внёс в Заксобрание проект поправок в краевой бюджет на 2020—2022 годы. Многие поправки касаются перераспределения средств с некоторых инвестиционных проектов на финансовую поддержку учреждениям, пострадавшим от распространения коронавируса.

Например, перераспределению подвергнутся 78 млн руб., предусмотренные в бюджете на 2020 года на строительство объекта «Пермская клиническая инфекционная больница №1, г. Пермь». Средства решили направить на другие цели после расторжения госконтракта на выполнение проектно-изыскательских работ.

Деньги на проектирование и строительство аквапарка (200 млн руб.) отдадут АО «Пермский свинокомплекс» (152,4 млн руб.) и ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» (47,5 млн руб.). Напомним, контракт с проектировщиком аквапарка расторгли, чтобы найти инвестора, готового выполнить работы за свой счёт.

В документах к законопроекту сказано, что из-за распространения коронавирусной инфекции деятельность спорткомплекса была приостановлена. При этом учреждение сохраняет рабочие места и продолжает платить зарплату сотрудникам. Предполагается, что средства спорткомплекс направит на оплату труда, взносы с ФОТ, налоги и сборы, коммунальные и эксплуатационные расходы, прочие расходы. Субсидии им хватит на июль, август и сентябрь.

У АО «Пермский свинокомплекс» тоже возникли проблемы, но из-за роста цен на основные ингредиенты для производства комбикормов и снижения закупочной цены на мясо свиней. Господдержка позволит восполнить недостаток оборотных средств предприятия, добиться безубыточности предприятия и сохранения действующего производства свинины.

Также в связи с распространением коронавируса предлагается изменить условия реструктуризации задолженности муниципальных образований Пермского края перед бюджетом Пермского края. Для стабилизации местных бюджетов предлагается убрать условие о направлении средств бюджетов муниципальных образований на реализацию социально значимых проектов.

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