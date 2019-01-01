В Перми откроется производство препарата от коронавируса Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о выпуске препарата на основе плазмы крови для лечения COVID-19. Препарат «БиоГам» успешно прошёл первую фазу клинических испытаний.

Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации «Ростех»:

— Поиском решений для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией сейчас занято всё мировое научное сообщество, активную роль в этом процессе играют и российские специалисты. Уже скоро мы сможем вывести на отечественный рынок собственный эффективный и безопасный препарат. После того, как он пройдёт регистрацию, мы готовы развернуть производство сразу на четырёх площадках — в Перми, Нижнем Новгороде, Томске и Уфе.

Инвестиции, полученные в рамках сотрудничества с РФПИ, будут направлены на закупку оборудования, проведение клинических испытаний, подготовку документов для регистрации конечного препарата.

Производство иммуноглобулина, содержащего антитела против коронавируса, будет организовано по полному технологическому циклу при условии наличия сырья на четырёх филиалах НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио».

Напомним, одним из филиалом «Микрогена» является пермское НПО «Биомед».

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