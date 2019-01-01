В январе-мае 2020 года пассажиропоток пермского аэропорта снизился на 40% относительно периода 2019 года Поделиться Поделиться Твитнуть

В мае 2020 года аэропорт Перми увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с апрелем до 11 422 человек. Самыми популярными направлениями из Перми в апреле-мае стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Нижний Новгород.

При этом в апреле 2020 года пассажиропоток оказался на 92% ниже, чем в апреле 2019 года.

За январь-май 2020 года пассажиропоток уменьшился на 40% до 347 741 пассажира, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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