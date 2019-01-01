В Пермском крае — ещё два летальных случая от COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По состоянию на 10 июня в Пермском крае скончались ещё два пациента, заражённых коронавирусом. У пациентов 50 и 58 лет болезнь была обнаружена посмертно.

Основной причиной смерти у обоих стал COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 32 летальных исхода пациентов от COVID-19. Ещё 40 случаев смерти инфицированных — не от COVID-19, но пациенты были им заражены.

Напомним, 10 июня было выявлено ещё 93 заражённых. Всего с начала эпидемии в регионе заразились более 2300 человек.

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