Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае установлен рекорд по числу инфицированных COVID-19 за сутки — 93 человека Всего инфекция в регионе подтверждена у 2390 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По информации управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 93 новых случая коронавируса. Это рекордный суточный показатель за всё время — предыдущий рекорд установлен 3 июня и составлял 72 случая.

Таким образом, на данный момент общее количество инфицированных за всё время в регионе составляет 2390 человек: 922 человека проходят лечение, 1368 (+57 за сутки) выздоровели, 70 (0) скончались.

Больше всего инфицированных за всё время жителей региона — в Перми (1627 случаев), далее следуют Пермский район (113), Октябрьский городской округ (87), Чусовой (51), Краснокамск (50), Березники (28), Чайковский (25), Чернушка (21), Добрянка (20), Суксун (18), Кунгур (18), Бардымский муниципальный округ (18). Всего хотя бы один случай за всё время зафиксирован в 43 территориях Пермского края (не охвачены вирусом лишь четыре территории региона).

Среди всех инфицированных — 291 (+12) медработник

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости в регионе составил 87,2 на 100 тыс. населения (76-е место среди субъектов РФ).

По количеству инфицированных в регионах России за всё время Пермский край находится на 52-м (0) месте.

Коэффициент заражаемости за сутки в Прикамье составил 1,12 (то есть один инфицированный в среднем заражает 1,12 человека).

Подозрение на инфекцию зафиксировано у 38 человек.

3416 (+274) человек находятся на домашнем карантине по причине возвращения из-за границы или контактов с инфицированными.

За последние сутки в России подтверждены 8404 новых случая коронавируса в 83 регионах. Всего в стране за всё время зарегистрировано 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 358 (+ 216 ) летальных исходов, выздоровели 252 783 (+ 10 386 ) человека.

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