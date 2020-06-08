Евгения Пастухова журналист Дмитрий Махонин заявил, что «понимает» партию «Единая Россия» Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин дал программное интервью «Российской газете». На вопрос об отсутствии у него политического опыта, он ответил, что политиком в широком понимании себя и не считает.

«Слушая рассуждения экспертов о политике, о партийной системе, нередко задаю себе вопрос: нужно ли нам столько партий? Видят ли они, понимают ли свое место в общественной жизни? Частично ответ мы получили во время нынешней пандемии. Посмотрите — некоторые партии, которые громко заявляли о себе в «мирное» время, в сложившейся ситуации, как страусы, спрятали голову в песок», — заявил Махонин.

И отметил активную работу «Единой России» в Пермском крае, которая «организовывала работу волонтёров», «помогала врачам с транспортом, а школьникам — с компьютерами для дистанционного обучения». «Такие партии я понимаю», — заключил врио главы региона.

Напомним, в 2016 году на выборах в Госдуму Дмитрий Махонин возглавлял краевой список партии «Яблоко». В выборах губернатора он намерен принять участие в качестве самовыдвиженца. Соответствующие поправки в закон о выборах губернатора были приняты в апреле. Кроме того, 25% подписей (их количество также снизили с 2% до 1%) можно будет собрать через портал «Госуслуги».

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