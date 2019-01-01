Гендиректор УКСа назначен и.о. замминистра строительства Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

На должность и.о. первого заместителя министра строительства Пермского края назначен Александр Пономарёв. С марта он занимал пост гендиректора краевого Управления капстроительства. Распоряжение о назначении подписано 9 июня.

Александр Пономарёв будет курировать реализацию регионального проекта «Жильё», включённого в национальный проект «Жильё и городская среда». Цель проекта — устойчивый рост объёма жилищного строительства.

Также он будет курировать реализацию нацпроекта «Стимул» и координировать работу Корпорации развития Пермского края в части строительства микрорайона «Любимов» в Березниках.

До трудоустройства в УКС Александр Пономарёв работал замдиректора по развитию и капитальному строительству ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». За 11 лет под его руководством в крае было реализовано 111 проектов строительства и реконструкции.

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