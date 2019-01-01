Дмитрий Енцов журналист На ремонт пострадавших из-за паводка дорог направят 50 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам совещания с главами пострадавших от паводка территорий Прикамья, состоявшегося 8 июня, глава региона Дмитрий Махонин поручил выделить на ремонт пострадавших дорог порядка 50 млн руб.

По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, больше всего пострадали участки региональных дорог Соликамск — Красновишерск, Губдор — Чердынь и Чертеж —Тюлькино — Вильва, плюс, несколько муниципальных дорог — в Гайнском, Красновишерском, Соликамском, Нытвенском округах и Пермском муниципальном районе.

На участке Соликамск — Красновишерск восстановительные работы состоялись ещё 15 мая. На двух других участках работы идут, они должны завершиться к 14 июня.

Что касается муниципальных дорог, то больше всего пострадал Гайнский муниципальный округ. Специальная комиссия минтранса оценила устранения последствий паводка в этой территории в 15—20 млн руб.

Остальные повреждённые дороги специалисты обследуют до 11 июня. По предварительным оценкам, на восстановление дорожной инфраструктуры муниципалитетов, пострадавших от паводка, потребуется около 40,2 млн руб.

Глава региона Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос привлечения на ремонт дорог средств из лимитов дорожного фонда 2021 года либо из резервного фонда правительства Пермского края. Полностью восстановить дороги планируется к августу.

Напомним, паводок в Пермском крае в мае 2020 году стал самым серьёзным за всю историю наблюдений.

11 мая наблюдался рекордный пик на Весляне. Затопило посёлки Усть-Чёрную и Серебрянку в Гайнском районе. Максимальный уровень воды превысил рекорд 1979 года на 45 см. Также рекордный пик наблюдался на Колве в Чердыни. Максимум оказался на 37 см выше, чем рекорд 1952 года.

У деревни Тюлькино рядом с Соликамском вода поднялась на 5 см выше ранее зафиксированного максимума. Подтоплено 28 жилых домов. Из Тюлькино пришлось эвакуировать 56 человек, в том числе 32 детей. Полуметровая толща воды перекрыла участок дороги, ведущей к посёлку, протяжённостью более 1 км.

Кроме того, подтопленным оказался и музей в Усолье «Палаты Строгановых».

В общем, в зонах подтопления оказались более 1 тыс. жителей. Пострадали более 100 домов, почти 800 придомовых территорий и 16 участков дорог, два автомобильных моста.

Основными факторами рекордного паводка стали переувлажнение почвы осенью из-за сильных дождей и резкое таяние снега весной из-за аномальной жары.

Пострадавшие семьи, по данным минсоцразвития, должны получить компенсацию в размере 50—100 тыс. руб.

Кроме того, они должны вне очереди получить древесину для восстановления жилищ.

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