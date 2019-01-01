В Перми возбуждено уголовное дело по факту хищения средств на капремонт дома на ул. Крупской Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Мотовилихинского района Перми проверила соблюдение жилищного законодательства при расходовании денежных средств на капитальный ремонт многоквартирного дома на ул. Крупской, 86а.

Установлено, что в 2017-2018 годах ООО «УК «Этажи» израсходовала на капремонт свыше 445 тыс. руб. Но в ходе проверки выяснилось, что фактически указанные работы выполнены не были.

Материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере).





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