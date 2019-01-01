Пропавшая в Прикамье двухлетняя девочка найдена живой Поделиться Поделиться Твитнуть

Двухлетнюю девочку, пропавшую в Березниковском округе, нашли живой. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на министерство территориальной безопасности Пермского края.

Состояние ребёнка удовлетворительное.

Напомним, вечером 8 июня недалеко от п. Лемзер Березниковского городского округа пропала двухлетняя девочка Милена Балуева. На поиски ребёнка были направлены 310 человек, 33 ед. техники. На месте работали более 200 сотрудников полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В СУ СК ранее поясняли, что девочка гуляла во дворе частного дома без присмотра взрослых. Вечером родители обнаружили, что ребёнка нет.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.