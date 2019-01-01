В Пермском крае выявлено ещё 65 заражённых коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 65 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 22 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2267. Ежесуточный прирост больных составил 3%.

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,12 (на 8 июня — 0,96). Это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений — для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Из 65 новых инфицированных — 29 мужчин, 32 женщины, 4 детей (3 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 25 человек, 24 человека в возрасте 45—65, 12 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц — под наблюдением специалистов.

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