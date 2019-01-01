Дмитрий Енцов журналист Количество вылечившихся от COVID-19 жителей Прикамья превысило 1,3 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки из медучреждений региона выписаны 70 пациентов, выздоровевших от коронавируса.

Таким образом, общее число вылечившихся за всё время составляет 1311 человек.

Всего на полдень 8 июня в регионе зафиксировано 2202 случая коронавируса.

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