Дмитрий Енцов журналист За сутки в Прикамье зафиксирован один летальный случай, связанный с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в регионе зафиксирован один летальный случай, связанный с COVID-19.

Он относится к 58-летней пациентке, которая скончалась от «сопутствующего заболевания», но также в её организме обнаружен коронавирус.

Таким образом, за всё время в регионе зафиксировано 69 летальных исходов, прямо или косвенно связанных с коронавирусом.

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