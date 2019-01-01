Дмитрий Енцов журналист Перед ХК «Молот-Прикамье» поставлена задача выйти в плей-офф Сбор команды в Перми запланирован на 6 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Агеев

Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

Перед пермским хоккейным клубом «Молот-Прикамье» на сезон-2020/2021 поставлена задача выхода в плей-офф ВХЛ. Об этом сообщил главный тренер команды Александр Агеев.

Кроме того, определён примерный график работы в межсезонье.

«Если всё будет в штатном режиме, то 6 июля соберёмся все в Перми, за три дня пройдём медосмотр и начнём сбор с двухразовыми тренировками», — пояснил Агеев пресс-службе краевого минспорта.

Затем, по планам, с 15 июля команда продолжит тренировки «на льду».

«Запланировано несколько контрольных игр, как дома, так и на выезде. Сделаны предложения нескольким командам, ждём от них ответ. Примем участие в предсезонных турнирах — традиционном «Кубке Прикамья» и турнире в Альметьевске», — резюмировал наставник ХК «Молот-Прикамье».

Напомним, прошлый сезон команда завершила на 22-м месте из 34-х команд.

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