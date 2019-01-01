Дмитрий Енцов журналист В Перми на неделе потеплеет до +31° Поделиться Поделиться Твитнуть

Рабочая неделя в Перми, с 8 по 11 июня, ожидается жаркой и практически без дождей.

Как сообщает Гидрометцентр РФ, с понедельника по среду ожидается жара — днём воздух прогреется до +31°, ночью температура опустится до +14°. Осадков не ожидается.

Но в четверг уже возможно грозы. При этом температура воздуха чуть снизится — до +26°. Предварительно, такой характер погоды продлится с четверга по воскресенье.

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