В Перми подготовят 20 безопасных площадок для очной сдачи ЕГЭ
Более 700 выпускников школ уже отказались от экзамена
ЕГЭ для пермских школьников пройдёт при строгом соблюдении эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Для этого в Перми оборудуют 20 пунктов сдачи экзамена. Ожидается, что государственную итоговую аттестацию в этом году пройдут 5346 человек.
В пунктах проведения экзаменов для участников ЕГЭ будут организованы «утренние» фильтры, помещения будут продезинфицированы, дистанция между учащимися в аудиториях составит не менее 1,5 м. Приходить на экзамен ребята будут малыми группами в средствах индивидуальной защиты.
В помещениях будут присутствовать не более 10 человек, сдающих экзамен, они будут рассажены зигзагообразно. Кроме того, в пункте проведения экзамена каждому выпускнику будет выдан набор, включающий маску, перчатки и дезинфицирующие средства для рук.
Государственная итоговая аттестация стартует для школьников 3 июля, пробные (с технической точки зрения и без участия детей) экзамены пройдут 29 и 30 июня. С 4 июня для выпускников разрешены очные консультации по предметам.
Напомним, в 2020 году Единый государственный экзамен сдавать будут лишь те, кто планирует поступление в вуз. В настоящее время 749 пермских выпускников приняли решение отказаться от сдачи экзамена. Единый госэкзамен в Перми сдадут 5346 человек, включая выпускников прошлых лет, а также ребят из других городов, которые в период самоизоляции находятся в Перми.
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