В Перми подготовят 20 безопасных площадок для очной сдачи ЕГЭ Более 700 выпускников школ уже отказались от экзамена Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

ЕГЭ для пермских школьников пройдёт при строгом соблюдении эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Для этого в Перми оборудуют 20 пунктов сдачи экзамена. Ожидается, что государственную итоговую аттестацию в этом году пройдут 5346 человек.

В пунктах проведения экзаменов для участников ЕГЭ будут организованы «утренние» фильтры, помещения будут продезинфицированы, дистанция между учащимися в аудиториях составит не менее 1,5 м. Приходить на экзамен ребята будут малыми группами в средствах индивидуальной защиты.

В помещениях будут присутствовать не более 10 человек, сдающих экзамен, они будут рассажены зигзагообразно. Кроме того, в пункте проведения экзамена каждому выпускнику будет выдан набор, включающий маску, перчатки и дезинфицирующие средства для рук.

Государственная итоговая аттестация стартует для школьников 3 июля, пробные (с технической точки зрения и без участия детей) экзамены пройдут 29 и 30 июня. С 4 июня для выпускников разрешены очные консультации по предметам.

Напомним, в 2020 году Единый государственный экзамен сдавать будут лишь те, кто планирует поступление в вуз. В настоящее время 749 пермских выпускников приняли решение отказаться от сдачи экзамена. Единый госэкзамен в Перми сдадут 5346 человек, включая выпускников прошлых лет, а также ребят из других городов, которые в период самоизоляции находятся в Перми.

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