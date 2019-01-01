В Березниках у воспитателя детского сада выявили коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

В Березниках у воспитателя детского сада выявили коронавирусную инфекцию. Сейчас женщина проходит лечение, а все дети, которые контактировали с ней, находятся под наблюдением. Также две группы детсада закрыли на 14-дневный карантин. Об этом сообщает ВЕТТА.

Как сообщил начальник управления образования администрации Березников Игорь Антонов, у детей в саду взяли анализы. На сегодняшний день все результаты отрицательные.

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