Сергей Данилов В Прикамье выявлено 68 новых случаев инфицирования COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19: 50 человек проходят лечение в больницах, остальные 18 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2135. Ежесуточный прирост больных составил 3,3% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе, отмечают в ведомстве.

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,88 (на 6 июня — 0,9). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений — для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

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