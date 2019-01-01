Сергей Данилов От COVID-19 за сутки выздоровели десять пермяков Поделиться Поделиться Твитнуть

За последние сутки из медучреждений Пермского края выписаны ещё десять пациентов, проходивших лечение от коронавирусной инфекции. В общей сложности с начала пандемии в Прикамье от COVID-19 оправились 1220 человек, сообщают в краевом минздраве.

На сегодня продолжается лечение 779 жителей региона, ещё 2895 находятся на карантине по предписанию главного санитарного врача.

Напомним, на утро 7 июня в 42 территориях Пермского края выявлено 2067 случаев заболевания коронавирусом.

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