Сергей Данилов В Пермском крае за сутки — 56 новых случаев заболевания COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 56 новых случаев заражения COVID-19.

Из них 17 человек проходят лечение в больницах, 37 — изолировано на дому с бессимптомным протеканием болезни, два случая зафиксировано посмертно.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2067. Ежесуточный прирост больных составил 2,8% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 5 июня — 0,94). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений — для второго этапа он должен быть меньше 0,8.



Из 54 новых инфицированных — 14 мужчин, 32 женщины, 8 детей (3 мальчика и 5 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 18 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 7 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.





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